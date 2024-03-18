В ДТП на трассе в Ростовской области пострадала 35-летняя женщина
В ДТП на трассе Семикаракорск – Волгодонск пострадала 35-летняя женщина. Авария произошла 18 марта в районе хутора Вислого.
По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель автомобиля "Хендай Солярис" не уступила дорогу "ГАЗели" на нерегулируемом перекрестке. В результате оба автомобиля столкнулись.
- В аварии пострадала водитель иномарки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Женщина была доставлена в больницу с травмами.