В тройном ДТП неподалеку от Ростова пострадала 40-летняя женщина

Фото: «УПЧС» Аксайского района

В результате тройного дорожно-транспортного происшествия под Ростовом пострадала женщина 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «УПЧС» Аксайского района.26 декабря в Аксайском районе произошло ДТП в поселке Щепкин на улице Первомайская, 36, где столкнулись три машины — «Газель», «Хендэ Акцент» и «Мазда».Вследствие удара автомобили получили значительные повреждения, превратившись в искорёженную груду металла. Судя по опубликованным фотографиям, одна из легковушек сильно пострадала: ее дверь, боковое стекло и бампер были серьезно деформированы.По информации «УПЧС» Аксайского района, в результате аварии травмы получила 40-летняя женщина, управлявшая «Маздой». Ее доставили в медицинское учреждение с диагнозом сотрясение мозга.