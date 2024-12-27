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В тройном ДТП неподалеку от Ростова пострадала 40-летняя женщина

В тройном ДТП неподалеку от Ростова пострадала 40-летняя женщина

В результате тройного дорожно-транспортного происшествия под Ростовом пострадала женщина 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «УПЧС» Аксайского района.

26 декабря в Аксайском районе произошло ДТП в поселке Щепкин на улице Первомайская, 36, где столкнулись три машины — «Газель», «Хендэ Акцент» и «Мазда».

Вследствие удара автомобили получили значительные повреждения, превратившись в искорёженную груду металла. Судя по опубликованным фотографиям, одна из легковушек сильно пострадала: ее дверь, боковое стекло и бампер были серьезно деформированы.

По информации «УПЧС» Аксайского района, в результате аварии травмы получила 40-летняя женщина, управлявшая «Маздой». Ее доставили в медицинское учреждение с диагнозом сотрясение мозга.
Фото: «УПЧС» Аксайского района
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