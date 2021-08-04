В Ростовской области 44-летний мужчина зарезал сожительницу

В Ростовской области 44-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы. Происшествие случилось 2 августа в хуторе Латышев Боковского района. Об этом сообщает региональное СУ СК.В тот вечер подозреваемый выпил и поссорился со своей избранницей. В пылу скандала он схватил нож со стола и зарезал 51-летнюю женщину. Он перерезал ей горло. От полученных ранений несчастная умерла на месте ЧП.В ведомстве добавили, что злоумышленника задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство».