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В Ростовской области 56-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростовской области 56-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Шахтах водитель иномарки сбил на «зебре» женщину-пешехода. Происшествие случилось 16 ноября около 10 часов утра.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, женщина переходила проезжую часть в установленном месте. В районе дома № 2 на улице Разина 50-летний водитель «Рено Логана» не успел своевременно затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП 56-летняя женщина получила травмы, - прокомментировали в ведомстве. - Ее госпитализировали.

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