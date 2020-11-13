В Ростовской области 56-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Шахтах водитель иномарки сбил на «зебре» женщину-пешехода. Происшествие случилось 16 ноября около 10 часов утра.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, женщина переходила проезжую часть в установленном месте. В районе дома № 2 на улице Разина 50-летний водитель «Рено Логана» не успел своевременно затормозить и сбил пешехода.
- В результате ДТП 56-летняя женщина получила травмы, - прокомментировали в ведомстве. - Ее госпитализировали.