На трассе М-4 в ДТП с «перевертышем» пострадал 11-летний мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП с «перевертышем» на трассе М-4 «Дон» пострадал 11-летний мальчик. Авария произошла 20 марта в Миллеровском районе.Предварительно, 42-летний мужчина за рулем «Киа Мохаве» ехал на 849-м километре автодороги из Ростова в Москву. В какой-то момент он потерял управление, и машину занесло. Транспорт на полном ходу протаранил опору ЛЭП и вылетел в кювет. От маневра авто опрокинулось.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 11-летний мальчик. С травмами его доставили в больницу.