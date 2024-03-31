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На трассе М-4 в ДТП с «перевертышем» пострадал 11-летний мальчик

На трассе М-4 в ДТП с «перевертышем» пострадал 11-летний мальчик
В ДТП с «перевертышем» на трассе М-4 «Дон» пострадал 11-летний мальчик. Авария произошла 20 марта в Миллеровском районе.

Предварительно, 42-летний мужчина за рулем «Киа Мохаве» ехал на 849-м километре автодороги из Ростова в Москву. В какой-то момент он потерял управление, и машину занесло. Транспорт на полном ходу протаранил опору ЛЭП и вылетел в кювет. От маневра авто опрокинулось.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 11-летний мальчик. С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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