Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 40-летний мужчина пострадал в жестком ДТП

В Ростовской области 40-летний мужчина пострадал в жестком ДТП
В Ростовской области 40-летний мужчина получил травмы в аварии. ДТП случилось вечером 1 апреля в Зерноградском районе.

Около 18:30 водитель «Дэу» ехал со стороны поселка Экспериментального к Прудовому. На третьем километре автодороги он не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела с дороги и врезалась в препятствие.

Удар был настолько мощным, что переднюю часть автомобиля буквально разворотило. Капот легковушки превратился в груду металлолома.

— В результате аварии пострадал 40-летний водитель «Дэу», — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.