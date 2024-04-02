В Ростовской области 40-летний мужчина пострадал в жестком ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 40-летний мужчина получил травмы в аварии. ДТП случилось вечером 1 апреля в Зерноградском районе.Около 18:30 водитель «Дэу» ехал со стороны поселка Экспериментального к Прудовому. На третьем километре автодороги он не справился с управлением. Машина на полном ходу вылетела с дороги и врезалась в препятствие.Удар был настолько мощным, что переднюю часть автомобиля буквально разворотило. Капот легковушки превратился в груду металлолома.— В результате аварии пострадал 40-летний водитель «Дэу», — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. — Его доставили в медучреждение.