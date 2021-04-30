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В Ростовской области 37-летний мужчина зарезал своего друга во время пьянки

В Ростовской области 37-летний мужчина зарезал своего друга во время пьянки
В Ростовской области 37-летний мужчина зарезал приятеля во время пьянки. Трагедия произошла вечером 2 мая на улице Отдельной в Новошахтинске.

По данным источника Rostov.ru, 37-летний Андрей С. выпивал спиртное со своим приятелем. В какой-то момент градус алкоголя стал превышать допустимую норму, и мужчины стали скандалить. Выяснение отношений переросло в драку. В ходе перепалки Андрей достал из кармана нож и ударил оппонента в живот, порвав внутренние органы. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте.

- Подозреваемый в убийстве задержан, - сообщил источник. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 8 лет лишения свободы.

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