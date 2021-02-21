В Ростове во время пьянки парень зарезал собутыльника
В Ростове молодой человек подозревается в убийстве собутыльника. Происшествие случилось в Октябрьском районе.
Молодой человек позвал друга к себе домой. Приятели выпили. Во время застолья между ними возникла перепалка. Хозяин схватил нож и нанес гостю несколько ударов по телу. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных ранений.
Сейчас 24-летний подозреваемый в убийстве задержан. Он находится в СИЗО.
Если вину ростовчанина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.