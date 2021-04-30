В Ростовской области 72-летний мужчина зарезал ножом собутыльника

В Ростовской области первомайская пьянка закончилась поножовщиной. Происшествие случилось 1 мая в Новошахтинске.По данным источника Rostov.ru, двое пожилых товарищей решили выпить в честь праздника. Они собрались у одного из них дома на улице Осипенко, достали алкоголь и сели за стол. По мере того, как исчезало спиртное, исчезал позитивный настрой собутыльников. Спустя несколько часов после начала пьянки мужчины стали скандалить.В пылу злости 72-летний хозяин схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных ранений 67-летний мужчина скончался на месте.- В настоящее время пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве товарища, задержан, - сообщил источник. - Ему будет избрана мера пресечения.Если вину докажут в суде, за расправу над собутыльником мужчине грозит от 8 лет тюрьмы.