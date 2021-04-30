Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 72-летний мужчина зарезал ножом собутыльника

В Ростовской области 72-летний мужчина зарезал ножом собутыльника
В Ростовской области первомайская пьянка закончилась поножовщиной. Происшествие случилось 1 мая в Новошахтинске.

По данным источника Rostov.ru, двое пожилых товарищей решили выпить в честь праздника. Они собрались у одного из них дома на улице Осипенко, достали алкоголь и сели за стол. По мере того, как исчезало спиртное, исчезал позитивный настрой собутыльников. Спустя несколько часов после начала пьянки мужчины стали скандалить.

В пылу злости 72-летний хозяин схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных ранений 67-летний мужчина скончался на месте.

- В настоящее время пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве товарища, задержан, - сообщил источник. - Ему будет избрана мера пресечения.

Если вину докажут в суде, за расправу над собутыльником мужчине грозит от 8 лет тюрьмы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.