Фото: Ростов ру

В Ростовской области 37-летний мужчина попал под поезд. ЧП случилось вечером 23 февраля в Неклиновском районе.Предварительно, около 21:00 житель села Покровская пытался перейти ж/д пути на станции Неклиновка. Однако он не заметил приближающийся электропоезд и не успел среагировать. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего дончанина госпитализировали.Как сообщили в УТ МВД по СКФО, по предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.