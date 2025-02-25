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В Ростовской области 37-летний мужчина попал под поезд

В Ростовской области 37-летний мужчина попал под поезд
В Ростовской области 37-летний мужчина попал под поезд. ЧП случилось вечером 23 февраля в Неклиновском районе.

Предварительно, около 21:00 житель села Покровская пытался перейти ж/д пути на станции Неклиновка. Однако он не заметил приближающийся электропоезд и не успел среагировать. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего дончанина госпитализировали.

Как сообщили в УТ МВД по СКФО, по предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Фото: Ростов ру
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