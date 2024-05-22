В Ростовской области поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину

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В Ростовской области грузовой поезд сбил насмерть 71-летнюю женщину. Происшествие случилось 21 мая на железнодорожной станции Хотунок.Пожилая женщина пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Внезапно приближающийся грузовой поезд не дал ей возможности вовремя среагировать. Машинист применил экстренное торможение, но из-за высокой скорости он не смог полностью остановиться и сбил женщину. От полученных травм бабушка скончалась на месте.- Причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.