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В Ростовской области 35-летний мужчина покончил с собой

В Ростовской области 35-летний мужчина покончил с собой
В Ростовской области 35-летний мужчина покончил с собой. Происшествие случилось вечером 27 апреля в Белой Калитве.

По информации собственного источника Rostov.ru, трагедия произошла в одном из частных домов на улице 7-я Линия. Станислав М. долго не выходил на связь, поэтому родственники решили посмотреть, все ли с ним в порядке. В доме они обнаружили мужчину в бессознательном состоянии в луже крови.

Станислава доставили в местную ЦРБ, где он скончался в приемном отделении от большой потери крови. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Известно, что умерший был судим за тяжкое преступление и недавно вышел из мест лишения свободы.

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