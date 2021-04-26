В Ростовской области 35-летний мужчина покончил с собой. Происшествие случилось вечером 27 апреля в Белой Калитве.По информации собственного источника Rostov.ru, трагедия произошла в одном из частных домов на улице 7-я Линия. Станислав М. долго не выходил на связь, поэтому родственники решили посмотреть, все ли с ним в порядке. В доме они обнаружили мужчину в бессознательном состоянии в луже крови.Станислава доставили в местную ЦРБ, где он скончался в приемном отделении от большой потери крови. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.Известно, что умерший был судим за тяжкое преступление и недавно вышел из мест лишения свободы.