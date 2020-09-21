В Ростове-на-Дону 17-летний юноша покончил с собой
В Ростове-на-Дону во дворе одного из домов погиб 17-летний парень. Трагедия произошла вечером 22 сентября на улице Зорге, сообщает портал DonDay.ru
Прохожие, увидев лежащего на земле подростка, вызвали скорую помощь. Медики погрузили парня в машину скорой, но до больницы его не довезли - юноша скончался по дороге в медучреждение.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.