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В Ростове-на-Дону 17-летний юноша покончил с собой

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша покончил с собой
В Ростове-на-Дону во дворе одного из домов погиб 17-летний парень. Трагедия произошла вечером 22 сентября на улице Зорге, сообщает портал DonDay.ru

Прохожие, увидев лежащего на земле подростка, вызвали скорую помощь. Медики погрузили парня в машину скорой, но до больницы его не довезли - юноша скончался по дороге в медучреждение.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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