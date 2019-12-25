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В Ростовской области 31-летняя женщина вышла на прогулку и пропала

В Ростовской области 31-летняя женщина вышла на прогулку и пропала
В Волгодонске Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 31-летнюю женщину. Дарья Угроватова 26 декабря отправилась на прогулку и не вернулась домой. Она вышла из дома на улице Гагарина около 18 часов.

По информации DonDay Волгодонск, супруг не может дозвониться Дарье, так как у неё выключен телефон. Рост пропавшей — 165 сантиметров, волосы тёмные. Она была одета в длинную чёрно-фиолетовую болоньевую куртку, белую шапку и чёрные колготки, на ногах — чёрные ботинки. При себе у неё серебристый рюкзак.

Если вы встречали Дарью Угроватову, позвоните по номеру: 8-951-848-40-48 (муж Виктор).

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