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В Ростовской области 28-летний водитель ВАЗа погиб, перевернувшись на трассе

В Ростовской области 28-летний водитель ВАЗа погиб, перевернувшись на трассе
В Кашарском районе в результате аварии погиб 28-летний водитель «ВАЗ-2110». Происшествие случилось 28 октября на автодороге Усть-Мечетка - Талловеров - Верхнесвечниково.

По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-2110» превысил скорость. Не справившись с управлением, молодой человек съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
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