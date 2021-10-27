В Ростовской области 28-летний водитель ВАЗа погиб, перевернувшись на трассе
В Кашарском районе в результате аварии погиб 28-летний водитель «ВАЗ-2110». Происшествие случилось 28 октября на автодороге Усть-Мечетка - Талловеров - Верхнесвечниково.
По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-2110» превысил скорость. Не справившись с управлением, молодой человек съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.