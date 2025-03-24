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В Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в аварии

В Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в аварии
В Октябрьском районе Ростовской области 13-летняя девочка пострадала в аварии. ДТП произошло 24 марта в поселке Каменоломни около 07:50.

По предварительным данным, 58-летний мужчина на «Рено Аркане» ехал по переулку Садовому, 22. Автомобиль двигался со стороны улицы 40 лет Октября в сторону Бойко. По нерегулируемому пешеходному переходу в этот момент шла школьница. Водитель не смог вовремя нажать на тормоза и сбил ее.

- 13-летняя девочка в результате аварии пострадала. Ее госпитализировали, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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