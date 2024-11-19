В Ростове в ДТП на Казахской пострадала 10-летняя девочка

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в ДТП на Казахской пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла 18 ноября около 17:05.Вечером 43-летний водитель «Черри Тигго 7 Про» двигался возле дома № 111. В этот момент дорогу в неустановленном месте перебегала несовершеннолетняя. Водитель не успел нажать на тормоза и на полном ходу сбил школьницу с ног.- В результате аварии пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили с травмами в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.