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В Ростове в ДТП на Казахской пострадала 10-летняя девочка

В Ростове в ДТП на Казахской пострадала 10-летняя девочка
В Ростове-на-Дону в ДТП на Казахской пострадала 10-летняя девочка. Авария произошла 18 ноября около 17:05.

Вечером 43-летний водитель «Черри Тигго 7 Про» двигался возле дома № 111. В этот момент дорогу в неустановленном месте перебегала несовершеннолетняя. Водитель не успел нажать на тормоза и на полном ходу сбил школьницу с ног.

- В результате аварии пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили с травмами в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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