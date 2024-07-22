В Волгодонске 15-летняя школьница на электросамокате пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области 15-летняя девочка на электросамокате пострадала в ДТП. Авария произошла 22 июля на улице Морской около 16:56.Предварительно, 20-летний парень на «ВАЗ-21150» ехал в районе дома № 130 «Б». В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате Lite (250W) ехала девочка. Парень не успел нажать на тормоз и сбил несовершеннолетнюю.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадала девочка. Ее доставили в больницу.