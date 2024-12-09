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Во время пожара в девятиэтажке на Вятской в Ростове погибли трое человек

Во время пожара в девятиэтажке на Вятской в Ростове погибли трое человек
В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погибли трое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

По предварительной информации, возгорание произошло около 19:00 на последнем этаже девятиэтажного дома № 41. Огонь быстро распространился из общего коридора в квартиру.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пламя на площади 40 квадратных метров.

В помещении в момент возгорания находились шесть человек. К сожалению, двое мужчин и женщина погибли, надышавшись продуктами горения. Остальных удалось спасти.

В тушении пожара были задействованы 33 человека и 11 единиц техники, как сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по данному факту. 
Фото: РостовРу
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