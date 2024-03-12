В Ростове женщина пострадала в столкновении с электросамокатом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП с электросамокатом. Авария случилась 11 марта около 19:20 на улице Добровольского.По предварительным данным, 17-летний парень за рулем электросамоката ехал во дворе дома № 3/1. В какой-то момент он потерял управление и сбил женщину-пешехода с ног. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 56-летняя женщина. Ее с травмами доставили в больницу.