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В Ростове женщина пострадала в столкновении с электросамокатом

В Ростове женщина пострадала в столкновении с электросамокатом
В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП с электросамокатом. Авария случилась 11 марта около 19:20 на улице Добровольского.

По предварительным данным, 17-летний парень за рулем электросамоката ехал во дворе дома № 3/1. В какой-то момент он потерял управление и сбил женщину-пешехода с ног. Она переходила дорогу справа налево по ходу движения.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 56-летняя женщина. Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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