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В Ростовской области женщина пострадала, попав под колеса легковушки

В Ростовской области женщина пострадала, попав под колеса легковушки
В Азовском районе Ростовской области 62-летняя женщина попала под колеса легковушки. Авария случилась 18 декабря около 22:00 в селе Самарском.

По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102» ехал на улице Карла Маркса в районе дома № 5. В какой-то момент дорогу в неустановленном месте решила перейти 62-летняя женщина. Водитель не успел притормозить и на большой скорости сбил пешехода.

В УГИДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП женщина пострадала. Ее с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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