В Ростове женщина пострадала при пожаре в летней кухне



В Ростовской области в хуторе Осиновском Советского района при пожаре в летней кухне пострадала 55-летняя женщина. Происшествие случилось около 11 часов 12 августа на улице Молодежной.



Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил девять квадратных метров постройки.



- Находившаяся в кухне хозяйка получила ожоги и была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Огонь потушили за четыре минуты силами девяти пожарных и двух единиц техники. Специалисты Госпожнадзора устанавливают обстоятельства случившегося.