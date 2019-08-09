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В Ростове женщина пострадала при пожаре в летней кухне

В Ростове женщина пострадала при пожаре в летней кухне
В Ростовской области в хуторе Осиновском Советского района при пожаре в летней кухне пострадала 55-летняя женщина. Происшествие случилось около 11 часов 12 августа на улице Молодежной.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил девять квадратных метров постройки.

- Находившаяся в кухне хозяйка получила ожоги и была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Огонь потушили за четыре минуты силами девяти пожарных и двух единиц техники. Специалисты Госпожнадзора устанавливают обстоятельства случившегося.

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