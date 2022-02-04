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В Ростове женщина покусала своего 10-летнего сына и едва не зарезала мать

В Ростове женщина покусала своего 10-летнего сына и едва не зарезала мать

В Ростове-на-Дону женщина покусала 10-летнего сына и набросилась с ножом на мать. Происшествие случилось вечером 7 февраля на улице Волкова, 8.

Соседи услышали крики ребенка в одной из квартир. Они решили посмотреть, кто издевается над ним, поэтому стали стучать в дверь. Сначала им никто не открывал. Спустя какое-то время открыла окровавленная бабушка, едва стоявшая на ногах. Позади нее стояла женщина, в руках которой был нож. Ростовчане успели лишь заметить, как женщина оттолкнула пенсионерку и захлопнула перед ними дверь. Ошарашенные соседи сразу же вызвали полицию.

Как стало известно Rostov.ru, женщина искусала своего десятилетнего сына, а после попыталась задушить его. На собственную мать она набросилась с ножом и успела нанести несколько ранений. К счастью, они оказались несмертельными.

В результате мальчика госпитализировали с сильными укусами на виске и кисти руки. Его бабушка также нуждалась в помощи медиков.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что на место ЧП выезжала полиция. Мать ребенка направили в специализированное медучреждение. Что касается мальчика, его судьбу решают сейчас органы опеки.
Фото: yandex.ru
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