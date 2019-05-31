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В Ростове женщина не пустила врача к умирающей матери

В Ростове женщина не пустила врача к умирающей матери
В Ростове-на-Дону женщина не пустила врача к умирающей матери. Инцидент произошел 1 июня на улице Таганрогской, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, в день происшествия самочувствие 79-летней пенсионерки резко ухудшилось. Женщине пришлось вызывать врачей. Прибывший на место фельдшер сначала смог зайти в комнату и осмотреть пациентку. Однако внезапно ее дочь начала вести себя агрессивно и буквально вытолкала медицинского работника из квартиры.

Оказавшись за дверью, женщина-медик сначала сама пыталась прорваться в помещение. Она понимала, что пенсионерка находится в критическом состоянии и может скончаться. Поэтому женщина обратилась в полицию, однако правоохранители на место не выезжали.

Отмечается, что позже ей и другим врачам удалось пройти в дом. К сожалению, пожилую женщину спасти уже не удалось – она умерла. Чем было вызвано такое поведение дочери, неизвестно.

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