В Ростове женщина не пустила врача к умирающей матери



В Ростове-на-Дону женщина не пустила врача к умирающей матери. Инцидент произошел 1 июня на улице Таганрогской, сообщает DonDay.ru.



По данным издания, в день происшествия самочувствие 79-летней пенсионерки резко ухудшилось. Женщине пришлось вызывать врачей. Прибывший на место фельдшер сначала смог зайти в комнату и осмотреть пациентку. Однако внезапно ее дочь начала вести себя агрессивно и буквально вытолкала медицинского работника из квартиры.



Оказавшись за дверью, женщина-медик сначала сама пыталась прорваться в помещение. Она понимала, что пенсионерка находится в критическом состоянии и может скончаться. Поэтому женщина обратилась в полицию, однако правоохранители на место не выезжали.



Отмечается, что позже ей и другим врачам удалось пройти в дом. К сожалению, пожилую женщину спасти уже не удалось – она умерла. Чем было вызвано такое поведение дочери, неизвестно.