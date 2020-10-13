Ростовчанка выбросила своего новорожденного ребенка умирать на помойку

В Ростове женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила его в мусорку. Происшествие случилось 11 октября.По версии следствия, женщина, находясь у себя дома, родила мальчика. К врачам за помощью она обращаться не стала. Роженица завернула ребенка в полотенце, одеяло и полимерный пакет. Затем она вышла на улицу и выбросила этот сверток в мусорный жбан. Шансов выжить у новорожденного не было.Правоохранителям удалось найти и задержать ростовчанку.- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Если суд признает женщину виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.