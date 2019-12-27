В Ростове за жестокое убийство бывшей супруги будут судить адвоката



В Ростове завершено расследование уголовного дела экс-адвоката Владислава Бирюкова, убившего бывшую супругу.



Жестокое убийство, потрясшее всю область, произошло в январе 2019 года. Бирюков под надуманным предлогом на своей машине привёз бывшую жену в гараж. Там он 18 раз ударил её молотком по голове и спине. Поняв, что женщина ещё жива, он засунул ей в горло кляп. В результате пострадавшая задохнулась.



Чтобы скрыть убийство, Бирюков вместе со знакомым Павлом Глущенко перевез тело в Щепкинский лес. В посадке они опалили мягкие ткани на теле и лице погибшей заранее приготовленной газовой горелкой. Затем преступники закопали труп и уехали.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что в 2016 году Бирюков организовал поджог автомобиля другой бывшей супруге. В роли поджигателя выступил всё тот же приятель Глущенко.

- На момент совершения преступлений обвиняемый Бирюков являлся адвокатом, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - После его задержания по подозрению в совершении особо тяжкого преступления он был лишен статуса адвоката.







В отношении Бирюкова было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Организация умышленного уничтожения чужого имущества». Глущенко обвиняется по статьям «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления» и «Умышленное повреждение чужого имущества».



На время расследования Бирюков был помещён под стражу, а Глущенко – под подписку о невыезде.



В настоящее время расследование завершено и передано в суд.