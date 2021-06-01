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В Ростове за сутки из-за дождя затопило восемь домов

В Ростове за сутки из-за дождя затопило восемь домов
В Ростове-на-Дону из-за непогоды затопило восемь домов и упало столько же деревьев, сообщает городская администрация. Борьба с последствиями сильного дождя и ветра продолжается.

К вечеру шесть рухнувших деревьев убрали, воду с четырех территорий откачали. Однако на 2 и 3 июня прогноз погоды также неблагоприятный. Ожидается ливень и ураганный ветер.

К работе привлечены поисково-спасательные службы Управления по делам ГО и ЧС, районные администрации, ресурсоснабжающие организации, а также силы ГУ МЧС России по Ростовской области.

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