Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие сутки в Ростове ожидается ураганный ветер

В ближайшие сутки в Ростове ожидается ураганный ветер
Ураганный ветер ожидается в Ростове-на-Дону в ближайшие сутки. Об этом сообщает ГО и ЧС по донской столице.

По данным синоптиков, 1 декабря обещает быть ветреным. В первый день зимы ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Ухудшение погоды специалисты прогнозируют в течение всего дня на территории города.

В связи с усилением ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения деревьев и рекламных щитов. Кроме того, в период непогоды увеличивается количество ДТП. Водителям рекомендуют быть особо бдительными на дорогах, а пешеходов просят с особой внимательностью переходить дорогу перед автомобилями.

При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб или по единому номеру: 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.