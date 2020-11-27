В ближайшие сутки в Ростове ожидается ураганный ветер

Ураганный ветер ожидается в Ростове-на-Дону в ближайшие сутки. Об этом сообщает ГО и ЧС по донской столице.По данным синоптиков, 1 декабря обещает быть ветреным. В первый день зимы ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Ухудшение погоды специалисты прогнозируют в течение всего дня на территории города.В связи с усилением ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения деревьев и рекламных щитов. Кроме того, в период непогоды увеличивается количество ДТП. Водителям рекомендуют быть особо бдительными на дорогах, а пешеходов просят с особой внимательностью переходить дорогу перед автомобилями.При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб или по единому номеру: 112.