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В Ростове взрослый и 6-летний малыш пострадали в ДТП

В Ростове взрослый и 6-летний малыш пострадали в ДТП
В Ростове-на-Дону взрослый и 6-летний ребенок пострадали в аварии. ДТП произошло 18 февраля на проспекте Буденновском, 95.

По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем «Каиви Е5» двигался на улицу Текучева. На перекрестке по Буденновскому он проехал на «красный». В этот момент по улице Текучева двигался «Ниссан Кашкай» под управлением 49-летнего мужчины на зеленый сигнал светофора. Столкновения избежать не удалось.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 34-летний пассажир «Каиви» и 6-летний ребенок. Их с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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