В Ростове в массовом ДТП пострадали два ребенка и взрослый

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадали три человека: два ребенка и взрослый. Авария случилась 19 октября в переулке Днепровском.Предварительно 57-летний водитель «ГАЗ-28181» двигался возле дома № 50 «в». При выезде с прилегающей территории он на полном ходу протаранил движущуюся по главной дороге «Тойоту Камри» под управлением 19-летнего водителя. В результате аварии ГАЗ отбросило на «Хендай Акцент», которым управлял 35-летний мужчина.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали пассажиры «Хендай» 34, 7 и 6 лет.