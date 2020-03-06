В Ростове вынесли приговор женщине, насмерть забившей невестку



В Ленинском районном суде состоялось оглашение приговора местной жительнице, обвинявшейся по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Ростовчанка жестоко расправилась с женой брата. По её словам, события развивались следующим образом. 8 апреля 2019 года женщина приехала в гости к своему отцу, который живёт в переулке Семашко. У него дома она застала брата вместе с его сожительницей. Все трое были пьяны. Женщина присоединилась к компании, и застолье продолжили вчетвером. В ходе беседы за столом вновь прибывшая гостья стала высказывать невестке претензии. Якобы утром бабушка ей пожаловалась на то, что жена брата её оскорбляла.



Словесных аргументов оказалось недостаточно, и женщина набросилась на свояченицу, избивала её руками и ногами. Расправившись со снохой, ростовчанка уехала. Когда на следующий день она вернулась в дом отца, пострадавшая была в тяжёлом состоянии. Девушке вызвали «скорую». Прибывшие медики госпитализировали её в больницу, где спустя два дня она скончалась.



В отношении жительницы Ростова возбудили уголовное дело. На днях суд вынес приговор. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Её приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.