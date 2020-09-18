В Ростове вынесли приговор парню, убившему студента ЮФУ из Эквадора
В Советском районном суде Ростова-на-Дону вынесли решение по делу об убийстве студента ЮФУ из Эквадора. Приговор гражданину Колумбии Гранадос Авила Андрею Стивену вынесли 21 сентября.
История жестокой расправы тянулась с ноября 2019 года. В студенческом городке ЮФУ на улице Зорге зарезали 20-летнего студента, уроженца Эквадора. Под подозрение пал сосед по общежитию, колумбиец Гранадос Авила Андрей Стивен. На допросе задержанный признался в убийстве и рассказал свою версию случившегося.
По его словам, конфликт произошел из-за шаурмы. Якобы его друг поскандалил с эквадорцем, а тот вызвал его на стрелку. Андрей пошел за компанию, прихватив с собой нож. Во время конфликта он вонзил оппоненту нож в левую часть груди. Одного удара хватило, чтобы лишить студента жизни. После колумбиец вернулся в общежитие, помыл нож и положил его в ящик для посуды. Вскоре за ним приехали полицейские.
- Судом он был признан виновным, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ему назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.