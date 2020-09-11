Признал вину: в Ростове судят парня из Колумбии, зарезавшего студента ЮФУ из Эквадора

В донской столице идет суд над молодым человеком из Колумбии, который обвиняется в убийстве студента ЮФУ из Эквадора. Очередное судебное заседание назначили на 18 сентября, сообщает портал DonDay.ru.Слушания по делу Гранадоса Авила Андрея Стивена, обвиняемого в убийстве, постоянно переносят из-за неявки свидетелей. На очередном заседании заслушают прения сторон. Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Гранадос Авила Андрей Стивен признался в содеянном.Напомним, трагедия произошла в конце ноября 2019 года в студенческом городке ЮФУ на улице Зорге. Колумбиец Андрей Стивен повздорил с уроженцем Эквадора, который вызвал его на «стрелку» во дворе общежития. На встречу с оппонентом Андрей прихватил для самообороны нож. Мирного разговора у парней не получилось. В ходе конфликта колумбиец нанес парню из Эквадора ножевое ранение. От полученной травмы молодой человек умер в больнице. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.После трагедии тело погибшего Стивена Я. забрали родственники. Его похоронили в родной стране.