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В Ростове водитель «Мустанга» на Стачки врезалась в столб

В Ростове водитель «Мустанга» на Стачки врезалась в столб
В Ростове-на-Дону водитель «Мустанга» врезалась в столб. Снимки с места горожане опубликовали 19 января в соцсетях.

По словам местных жителей, ДТП случилось на проспекте Стачки. Женщина на «Мустанге» ехала по автодороге днем. В какой-то момент она не справилась с управлением и «влетела» в столб. Сильный удар пришелся на переднюю часть автомобиля.

В результате столкновения часть столба отвалилась, а легковушка едва не превратилась в груду металлолома. По словам очевидцев, хозяйку авто увезли на «скорой» без сознания.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии пострадавших нет. Машина получила механические повреждения.
Фото: СоцСети
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