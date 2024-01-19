В Ростове водитель «Мустанга» на Стачки врезалась в столб

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В Ростове-на-Дону водитель «Мустанга» врезалась в столб. Снимки с места горожане опубликовали 19 января в соцсетях.По словам местных жителей, ДТП случилось на проспекте Стачки. Женщина на «Мустанге» ехала по автодороге днем. В какой-то момент она не справилась с управлением и «влетела» в столб. Сильный удар пришелся на переднюю часть автомобиля.В результате столкновения часть столба отвалилась, а легковушка едва не превратилась в груду металлолома. По словам очевидцев, хозяйку авто увезли на «скорой» без сознания.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии пострадавших нет. Машина получила механические повреждения.