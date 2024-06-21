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В Ростове водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир пострадали в ДТП

В Ростове водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир пострадали в ДТП
В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали взрослый и ребенок. Авария произошла 21 июня около 10:30.

По предварительным данным, 55-летний водитель мотоцикла «БМВ Ф650» вместе с пассажиром двигался по Восточному шоссе. На транспортной развязке с улицей Левобережной мужчина не выдержал дистанцию на дороге. На большой скорости двухколесный транспорт столкнулся с микроавтобусом ГАЗ.

От сильного удара мотоциклист вместе с 14-летним мальчиком слетели с транспорта.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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