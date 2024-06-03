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На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла

На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В Ростовской области на трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 2 июня около 19:00.

Предварительно, 58-летний водитель «Рено Логана» двигался по автодороге Азов – Ейск. Недалеко от села Кагальник он решил повернуть на прилегающую территорию. В ходе крутого маневра водитель не пропустил на дороге 38-летнего мотоциклиста. На большой скорости мужчина и его пассажир слетели с двухколесного транспорта.

- После ДТП водителя мотоцикла и его 37-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу, — добавил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: Геннадий Правдюков.
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