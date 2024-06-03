На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла

Фото: Геннадий Правдюков.

В Ростовской области на трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 2 июня около 19:00.Предварительно, 58-летний водитель «Рено Логана» двигался по автодороге Азов – Ейск. Недалеко от села Кагальник он решил повернуть на прилегающую территорию. В ходе крутого маневра водитель не пропустил на дороге 38-летнего мотоциклиста. На большой скорости мужчина и его пассажир слетели с двухколесного транспорта.- После ДТП водителя мотоцикла и его 37-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу, — добавил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.