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В Ростове водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП

В Ростове водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП
В Ростове 23-летний парень за рулем иномарки устроил массовое ДТП на улице Нансена. Происшествие случилось днем 14 сентября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Молодой автомобилист на «Хендай Элантра», превысив скорость и нарушив дистанцию, столкнулся с «Дэу Матиз». От удара последнего отбросило на грузовой автомобиль. Следом «Хендай» вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Лада Приора».

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Машины получили механическое повреждения.
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