В Ростове водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП

В Ростове 23-летний парень за рулем иномарки устроил массовое ДТП на улице Нансена. Происшествие случилось днем 14 сентября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Молодой автомобилист на «Хендай Элантра», превысив скорость и нарушив дистанцию, столкнулся с «Дэу Матиз». От удара последнего отбросило на грузовой автомобиль. Следом «Хендай» вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Лада Приора».К счастью, в происшествии никто не пострадал. Машины получили механическое повреждения.