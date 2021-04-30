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В Ростове-на-Дону водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП

В Ростове-на-Дону водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП
В Ростове-на-Дону водитель автобуса спровоцировал массовую аварию. ДТП случилось в районе дома №8 по улице Каскадной днем 4 мая. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водитель автобуса "Лиаз" не справился с управлением во время торможения и устроил масштабное происшествие. Он врезался в другой автобус - "МАЗ". От удара общественный транспорт задел "БМВ, которая врезалась в "Киа Рио". Последняя задела "Дэу Нексия", а та другую "Дэу". После этого авто протаранило "Шевроле Гигант".

В ведомстве отметили, что во время ДТП никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.

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