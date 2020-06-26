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В Ростове автомобилист спровоцировал массовое ДТП: пострадал водитель

В Ростове автомобилист спровоцировал массовое ДТП: пострадал водитель
Один человек получил травмы в серьёзном ДТП в Ростове-на-Дону. Авария произошла на улице Белорусской 28 июня около 15:30.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады Приоры» выскочил на встречную полосу. Он врезался в «Сузуки Гранд Витару», за рулем которой был 43-летний автомобилист. Затем «Лада» столкнулась с «Киа Спортэйдж» под управлением 40-летнего мужчины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, травмы получил водитель «Приоры». Его доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

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