В Ростове в пожаре пострадал 56-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону в результате пожара из-за газовой горелки пострадал мужчина. ЧП случилось 29 января на Пирамидной улице.Около 14:00 в кухне частного дома вспыхнуло пламя. Очевидны незамедлительно вызвали пожарных. На место прибыли восемь специалистов на двух пожарных автомобилях. Они оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.В результате пожара пострадал 56-летний мужчина. Он был госпитализирован с отравлением угарным газом.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газовой горелки.