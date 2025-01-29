В Ростове в пожаре пострадал 56-летний мужчина
В Ростове-на-Дону в результате пожара из-за газовой горелки пострадал мужчина. ЧП случилось 29 января на Пирамидной улице.
Около 14:00 в кухне частного дома вспыхнуло пламя. Очевидны незамедлительно вызвали пожарных. На место прибыли восемь специалистов на двух пожарных автомобилях. Они оперативно ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров.
В результате пожара пострадал 56-летний мужчина. Он был госпитализирован с отравлением угарным газом.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газовой горелки.