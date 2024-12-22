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Пострадал 76-летний мужчина во время пожара в Ростове

Пострадал 76-летний мужчина во время пожара в Ростове
В Ростове во время пожара пострадал 76-летний мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире пенсионера 21 декабря. 

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили о происшествии, которое произошло в жилом доме на улице Стачки. На пятом этаже здания вспыхнул пожар. В это время в квартире находился пенсионер.

Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огнеборцы оперативно прибыли на место и потушили пламя, которое охватило площадь около 10 квадратных метров.

К сожалению, пожилой мужчина получил ожоги лица и рук. Вероятно, он пытался самостоятельно потушить пожар.

Причиной возгорания стал неисправный удлинитель. 
Фото: ГУ МЧС по РО
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