Пострадал 76-летний мужчина во время пожара в Ростове

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове во время пожара пострадал 76-летний мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире пенсионера 21 декабря.В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили о происшествии, которое произошло в жилом доме на улице Стачки. На пятом этаже здания вспыхнул пожар. В это время в квартире находился пенсионер.Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огнеборцы оперативно прибыли на место и потушили пламя, которое охватило площадь около 10 квадратных метров.К сожалению, пожилой мужчина получил ожоги лица и рук. Вероятно, он пытался самостоятельно потушить пожар.Причиной возгорания стал неисправный удлинитель.