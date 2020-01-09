В Ростове в аварии пострадал 10-месячный малыш
В Ростове в ДТП пострадал грудной ребёнок. Авария произошла около 17 часов 14 января.
По предварительной информации, 52-летний водитель «Тойоты Рав 4», выезжая с прилегающей территории на улице Орбитальной, не уступил дорогу «Шевроле Лачетти». В результате произошло столкновение иномарок.
- В аварии пострадал 10-месячный мальчик, который находился в люльке-переноске в автомобиле «Шевроле», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Обстоятельства дорожного происшествия уточняются. Проводится проверка.