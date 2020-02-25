В Ростове судят подозреваемого в убийстве депутата донского Заксобрания



Подозреваемый Владимир Самсонов и убитый Михаил Бакланов



В Ростове-на-Дону идёт суд над мужчиной, подозреваемым в убийстве депутата донского Законодательного собрания Михаила Бакланова. Владимиру Самсонову вменяют преступления по статьям «Убийство» и «Иные действия сексуального характера»



По данным DonDay.ru, дело 32-летнего Самсонова рассматривает Пролетарский районный суд. Ближайшее заседание состоится 5 марта.



Напомним, кровавая трагедия произошла в переулке Суздальском в ночь на 1 июня 2019 года. По версии следователей, Бакланов вместе со своей девушкой и Владимиром Самсоновым распивали спиртное. Опьянев, злоумышленник стал приставать у возлюбленной депутата. Тот заступился за неё, чем вывел Самсонова из себя. Мужчина взял пистолет и выстрелил в приятеля. После он схватил девушку и надругался над ней.

Закончив своё гнусное дело, Самсонов оттащил тело депутата и положил его в ванну. Потом он попытался отрезать ему голову. Пока подозреваемый был занят, девушка смогла убежать и вызвать полицию. Мужчину задержали на месте преступления.



Во время допроса злоумышленник уверял, что Бакланов сам попросил застрелить его, так как он влез в большие долги.