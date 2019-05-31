Он просил меня выстрелить ему в голову: появилось видео допроса предполагаемого убийцы депутата донского Заксобрания



Появилось видео допроса человека, убившего депутата Заксобрания Ростовской области Михаила Бакланова. Преступление произошло в ночь на 1 июня в Ростове в Суздальском переулке.



По версии следствия, 32-летний Владимир Самсонов застрелил депутата и изнасиловал его девушку. Во время беседы с правоохранителями задержанный рассказал, что вместе с Михаилом и Екатериной распивал спиртные напитки. По его словам, Бакланов сказал, что не может нести ответственность за свои действия, так как будто бы должен подозреваемому семь миллионов рублей.



Также он сообщил, что затем депутат забрался в ванну, дал Владимиру пистолет и попросил выстрелить ему в голову. Приятель два раза спустил курок.



- После этого я, наверное, отрезал ему голову, - говорит Самсонов.



По поводу изнасилования Екатерины он заявил, что полового акта не было. Девушка отказалась вступать с ним в связь, и он не стал навязываться.



Сейчас расследование уголовного дела продолжается.



Видео: Телеграм-канал "Ростов_ком"