В Ростове перенесли рассмотрение дела подозреваемого в убийстве депутата Заксобрания



Подозреваемый Самсонов и убитый Бакланов.



В Ростове-на-Дону перенесли рассмотрение дела подозреваемого в расправе над депутатом Законодательного собрания. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, на заседания не приходят свидетели, которых нужно заслушать. Из-за этого процессы переносят. Следующее заседание назначили на 2 апреля. Не исключено, что из-за ситуации с коронавирусом его перенесут.



Напомним, кровавая трагедия произошла в переулке Суздальском в ночь на 1 июня 2019 года. По версии следствия, Бакланов вместе со своей девушкой и Владимиром Самсоновым распивали спиртное. Опьянев, злоумышленник стал приставать к возлюбленной депутата. Тот заступился за неё, чем вывел Самсонова из себя. Мужчина взял пистолет и выстрелил в приятеля. После он надругался над девушкой.



Закончив своё гнусное дело, Самсонов оттащил тело депутата и положил его в ванну. Потом он попытался отрезать ему голову. Пока подозреваемый был занят, девушка смогла убежать и вызвала полицию. Мужчину задержали на месте преступления.



Во время допроса злоумышленник уверял, что Бакланов сам попросил застрелить его, так как он влез в большие долги.