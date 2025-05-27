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В Ростове спасли девушку и парня из ямы, вырытой коммунальщиками

В Ростове спасли девушку и парня из ямы, вырытой коммунальщиками
Ростове-на-Дону девушка упала в яму, вырытую коммунальными службами. ЧП случилось на пересечении улицы Нариманова и проспекта Михаила Нагибина.

По рассказам очевидцев, рабочие занимались прокладкой труб и оставили открытый котлован, огороженный пластиковой сеткой. В это время мимо проходила девушка, которая почувствовала головокружение и упала в яму. На помощь ей бросился молодой человек, но сам застрял. Самостоятельно выбраться из ямы он не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие специалисты извлекли обоих пострадавших из ямы. Девушке потребовалась медицинская помощь, а молодой человек не пострадал. После инцидента яму, вероятно, закрыли.
Фото: соцсети
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