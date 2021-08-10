В Ростове на Пешкова машина упала в яму

В Ростове на улице Пешкова машина упала в вырытую яму. ЧП случилось 11 августа.По словам очевидцев, ловушка для автомобилистов появилась рядом с южным окружным медцентром. Вероятно, рабочие ремонтировали водопроводные трубы. Водитель машины ехал по дороге и не сразу увидел провал. Он попытался остановить авто, но было уже поздно: половина четырехколесного коня застряла в яме. Знаков, предупреждающих об опасности, не было. Скорее всего, извлекать машину пришлось с помощью эвакуатора.Ремонт транспорта обойдется его владельцу в копеечку. Возместят ли ему полученный ущерб, пока остается неизвестным.