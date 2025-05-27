Единственный роддом закроют в Батайске 2 июня

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В Батайске Ростовской области закроют еще один роддом. Как сообщил DonDay, в медучреждении на улице Куйбышева рожениц перестанут принимать с 2 июня. Отметим, что это единственный роддом в городе с населением 125 тысяч человек.По информации издания, учреждение закрывают не на мойку или ремонт, а навсегда. До конца мая направления на роды в городе еще будут выдавать. А скоро будущих мам будут отправлять рожать в донскую столицу.Этот роддом в Батайске был открыт еще в 1937 году. Медпомощь получали беременные женщины со срока 22 недели, роженицы, а также новорожденные дети.В регионе уже несколько лет планомерно закрывают родильные дома. Раньше это касалось небольших поселков, теперь — крупных городов. Только за последние месяцы закрылись роддома в Белокалитвинском и Шолоховском районах, а в 2024-м — в Красносулинском.Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и губернатору Юрию Слюсарю пришлось вмешаться. Он объяснил закрытие роддомов нехваткой кадров. В то же время в региональном минздраве утверждают, что это часть оптимизации оказания акушерской и неонатологической помощи. По их мнению, в небольших городах женщины рожают все реже, и содержать крупное отделение и большой штат сотрудников для нескольких рожениц нецелесообразно.