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В Ростовской области спасли собаку, которая упала в котлован для фундамента

В Ростовской области спасли собаку, которая упала в котлован для фундамента
В станице Вешенской Ростовской области спасли пса, упавшего в котлован для фундамента. Происшествие случилось 10 марта.

Собака угодила в котлован для фундамента на незавершенной стройке частного дома. Она не могла самостоятельно выбраться и просидела там два дня. Местная жительница обратила внимание на пса, попавшего в ловушку. Женщина обратилась к спасателям. Специалисты прибыли на место происшествия и услышали жалобный вой собаки. На пса накинули петлю, которую используют для отлова животных, и достали со дна ямы. Собака не получила травм, но была очень голодна.

К сожалению, хозяин пса так и не объявился.
Фото: Анастасия Калдурова.
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