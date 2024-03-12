В Ростовской области спасли собаку, которая упала в котлован для фундамента

Фото: Анастасия Калдурова.

В станице Вешенской Ростовской области спасли пса, упавшего в котлован для фундамента. Происшествие случилось 10 марта.Собака угодила в котлован для фундамента на незавершенной стройке частного дома. Она не могла самостоятельно выбраться и просидела там два дня. Местная жительница обратила внимание на пса, попавшего в ловушку. Женщина обратилась к спасателям. Специалисты прибыли на место происшествия и услышали жалобный вой собаки. На пса накинули петлю, которую используют для отлова животных, и достали со дна ямы. Собака не получила травм, но была очень голодна.К сожалению, хозяин пса так и не объявился.