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В зоне СВО погиб боец из донского региона

В зоне СВО погиб боец из донского региона
Боец из Ростовской области погиб в ходе специальной военной операции. Александр Полюдов, выполняя боевое задание, получил смертельное ранение.

Александр окончил Волгодонский филиал МИФИ. После этого он работал машинистом-обходчиком турбинного отделения на Ростовской атомной станции. В 2022 году его призвали на службу. Во время выполнения боевого задания он был смертельно ранен.

Как сообщает портал «Придонье», Александра похоронили в апреле 2025 года на Аллее почетных захоронений в Цимлянске.
фото:«Придонье»
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